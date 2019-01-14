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Dolar/TL kritik haftaya yükselişle başladı

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Geçen hafta 5.54'e kadar yükselen, haftayı da %1'in üzerinde artışla 5.48 seviyelerinde tamamlayan kur yeni haftaya da sert yükselişle başladı.
Dolar/TL kritik haftaya yükselişle başladı

ABD ile Suriye kaynaklı gerilim kur üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolar/TL bugün en düşük 5.4647, en yüksek 5.54'ü gördü. Euro da %1'in üzerinde artarak 6.35'te seyrediyor.

 Bu hafta veri akışı açısından da yoğun. Yurt içinde bugün Kasım ayı sanayi üretim verisi açıklandı. Sanayi üretimi aylık bazda artış beklenirken %0.3 düştü. Yıllık bazda düşüş %6.5 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Haftanın devamında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Faiz oranlarında bir değişiklik yapılması beklenmiyor. 

Deniz Yatırım yolladığı bir notta kurda “küresel risk iştahına paralel” eğilim öngördüklerini belirterek "5.48-5.41 destek, 5.50-5.60 direnç konumunda." ifadelerine yer verdi.

QNB Finansinvest Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi Tolga Kudaloğlu Bloomberg HT'ye ABD ile yaşanan gerilim sonrası bugün hem Borsa hem kurda bir miktar negatif ayrışma görülebileceğini belirterek "Biz ABD ile bu gerilimin çok fazla büyümeyeceğini düşünüyoruz. 

Kurda ilk aşamada 5.50 destek haline gelmilş durumda. Ana destek 5.42, bu noktadan sonra biz 5.42 desteğinin üzerinde kalacağını düşünüyoruz. 5.50 üzerinde ilk 5.55 hedefleniyor. MB'nin bu haftaki kararı ve mesajları da kritik. TL'de bu noktada önemli değer kaybı beklemeyiz" diye konuştu. 
 

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