Dolar/TL kuru 16,92'yi gördü: Ekonomistler Türk lirasının değer kaybı hakkında neler söylüyor?

Türk lirasının Mayıs başından bu yana devam eden değer kaybı bu hafta hız kazandı.

Mayıs'ta 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru bugünün ilk saatlerinde 16,92'ye kadar yükseldi.

Reuters'ın hesaplamasına göre TL bu yıl değerinin yüzde 22'sini yitirdi.

Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Türkiye ve dünyadan ekonomistler TL'nin değer kaybını Türkiye'nin düşük faiz politikasına ve CDS risk priminin rekor seviyeye yükselmesine bağladı.

ABD'li ekonomist Mohamed El-Erian, TL'nin dünkü değer kaybının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin artmayacağı, hatta düşebileceği yorumunun ardından geldiğini hatırlattı.

Allianz ve Barclays'te yöneticilerinden El-Erian "Ekonomi açısından, yaşananlar ekonominin temel bir yasasının yok sayıldığı bir deneyin devamı" ifadelerini kullandı.

Bloomberg ve Financial Times'ta köşe yazarlığı da yapan El-Erian "Türkiye'nin para birimi zayıflamaya devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin beş yıllık CDS primi (devlet tahvillerinin temerrüde karşı sigorta primi) dün 740 puanla 2008 krizinden beri en yüksek seviyeye çıktı.

Bunun ardından dolar/TL kuru akşam ve gece saatlerinde yükselmeye devam etti.

Ekonomist Atilla Yeşilada bunun dolar/TL için kritik bir gece olduğunu söyledi ve ekledi:

"TCMB bu gece NYC-Asya seansında müdahale etmek zorunda, yoksa Aralık 2021 yeniden yaşanabilir."

Türk lirası Aralık 2021'de tarihinin en değersiz seviyesine düşmüş, dolar/TL kuru 18,36'ya yükselmişti.

Finansal piyasalar yöneticisi İris Cibre de CDS priminin 14 yılın zirvesine çıktığını belirterek "Dolar borçlanma maliyetimiz yaklaşık yüzde 10,9 yükselmiş durumda, hayırlı olsun" dedi ve ekledi:

"Dövizde tekrar parabolik hareketlere neden olmasından korkuyorum."

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks da Türkiye'nin CDS priminin geçmişte Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelere paralel hareket ettiğini fakat 2018'den bu yana uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle ayrıştığını yazdı.

Brooks "Tekrarlanan kredi teşvikleri, büyük cari açık ve devalüasyon Türkiye'nin risk primini çok daha yüksek bir seviyeye taşıdı" dedi.

Brooks bu üç ülkenin 2017'den günümüze CDS primi değişiminin grafiğini de paylaştı:

'Tekrar büyük bir değer kaybı kaçınılmaz'

IIF Baş Ekonomist Vekili Sergei Lanau da "Geçen Kasım'daki [TL'nin] büyük değer kaybına rağmen Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüdü. Petrol ve altın harici ithalatta bile kayda değer bir düşüş yok" dedi ve ekledi:

"Merkez Bankası rezervlerinin düşük seviyesi ve dışardan gelen paranın az miktarda olması göz önünde bulundurulunca TL'nin tekrar büyük bir değer kaybı yaşaması kaçınılmaz gözüküyor."

'Son sürat raydan çıkma'

ABD'li yatırım fonu yöneticisi Will Slaugher ise "Erdoğan'ın rezervi bitti ve yakında liranın kontrolünü kaybedecek. Yıl sonuna kadar Türk lirası büyük ihtimalle olağanüstü değer kaybedecek ve Türkiye'nin temerrüde düşmesi de mümkün" ifadelerini kullandı.

Slaughter "Temerrüdü sermaye kontrolü ve vatandaşların dövizlerine el koyarak önlemeleri mümkün" dediği paylaşımına şöyle devam etti:

"Fakat ne olursa olsun Türkiye makroekonomik olarak son sürat raydan çıkmaya doğru ilerliyor.

"Erdoğan ve çevresindeki zır cahil dalkavuk zümresi iktidardan düşmediği müddetçe Türkiye için işler iyiye gitmeyecek."

Slaughter'ın paylaşımını alıntılayan gelişmekte olan ülkeler ve para birimleri uzmanı Paul McNamara ise temerrüt ihtimali görmediğini fakat yorumların geri kalan kısmına katıldığını söyledi.

Slaughter'ın paylaşımını alıntılayan bir diğer ekonomist olan Renaissance Capital Baş Ekonomisti Charlie Robertson, "Türkiye için işler iyi gitmiyor. Fakat turist otelleri için umut ışığı olabilir" dedi.

İngiltere'de tüketicilerin kıyafet harcamalarını kıstığını ve bunun Asya'daki Bangladeş, Sri Lanka, Vietnam ve Türkiye gibi tekstil ihracatçılarını etkileyebileceğini yazan Robertson Bangladeş takasının da dolar karşısında değer kaybettiğini, Nisan başında 86 civarında olan kurun 92,3'e yükseldiğini aktardı.

Merkez Bankası Eski Baş Ekonomisti Hakan Kara ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı açıklamalar hakkında "Ekonomi yönetimi büyüme için enflasyona göz yumulduğunu ima etmiş. Yani bu politikaların enflasyona yol açacağı önceden biliniyormuş diye anlıyorum" dedi ve ekledi:

"Eğer öyle ise "enflasyon görünümündeki bozulma geçici" denilirken bilinçli şekilde yalan mı söylenmiş?"

Dünya Bankası'ndan stagflasyon uyarısı

Öte yandan Dünya Bankası da dün küresel ekonominin 1970'lerdekine benzer bir stagflasyon, yani enflasyonla eş zamanlı ekonomik küçülme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Yıllık büyüme tahminini yüzde 4,1'den 2,9'a çeken Dünya Bankası, dünyanın büyük kısmında yatırımların düşük seviyede seyrettiğini ve bunun da önümüzdeki 10 yıldaki ekonomik büyümenin potansiyelinin altında seyretmesine yol açacağını belirtti.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, stagflasyonun düşük ve orta gelirli ülkelerde siyasi istikrarsızlığa da yol açabileceğini söyledi.