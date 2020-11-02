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Dolar/TL kuru 8,41 ile haftaya yine rekor kırarak başladı

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ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimleri öncesi dolar haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL kuru, 8,4116 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Dolar/TL kuru 8,41 ile haftaya yine rekor kırarak başladı

Dolar hem gelişmiş hem de gelişen ülke para birimlerinin çoğu karşısında değer kazandı.

Bloomberg dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre dolar karşısında işlem gününün ilk saatlerinde en çok değer kaybeden gelişen ülke paraları Meksika pesosu, Hint rupisi ve Endonezya rupisi oldu.

Rus rublesi dolar karşısında marttan bu yana ilk kez 80 seviyesini gördü.

Gelişen ülke para birimleriyle birlikte Türk Lirası da gerilerken Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Euro/TL ise Cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün 9,79'a kadar yükseldi ve daha sonra 9,77'ye geriledi.

TCMB'den yeni sıkılaştırma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise likidite kanalıyla para politikasında sıkılaştırma yapmaya devam etti.

Reuters ajansının haberine göre TCMB, kendi bünyesinde bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfıra indirdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de durdurulduğu belirtildi.

TCMB attığı bu adımlarla açık piyasa işlemleri kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan %11,75'ten bankaları fonlamayı durdurmuş ve bankaları daha yüksek maliyetli fonlama kanallarına kaydırmış olacak.

Benzer bir adımı Borsa İstanbul'daki repo pazarında gecelik fonlamayı durdurarak geçen hafta Cuma günü atan TCMB, böylece piyasalardaki faizin belirleyicisi olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesini sağladı.

Fonlama maliyeti cuma günü 32 baz puan artarak %13,4'e, bu yılki en yüksek seviyeye çıktı.

Reuters'a konuşan bankacılar TCMB'nin son adımlarıyla birlikte gecelik faizler ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki yükselişin hızlanacağını ve kademeli olarak faiz koridorunun üst sınırı olan %14,75'e yükseleceğini tahmin ediyorlar.

TCMB, 22 Ekim'deki toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini %10,25'te sabit tutmuş, geç likidite penceresi faizini ise yüzde 13,25'ten 14,75'e yükseltmişti.

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