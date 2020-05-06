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Dolar/TL Kuru Bugün de Yüzde 1'den Fazla Yükselerek 7,15'i Aştı

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Dolar/TL Kuru Bugünde Yüzde 1'den Fazla Yükselerek 7,15'i Aştı
Dolar/TL Kuru Bugün de Yüzde 1'den Fazla Yükselerek 7,15'i Aştı

 Cuma günü 7'yi aşan kur, Pazartesi günü tahminlerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek 7,05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyeye çıkmıştı. Kur dün de değer kazanarak 7,09 seviyesinin üzerine yükseldi.

Dolar/TL kuru, 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile rekor kırmıştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre küresel çapta dolar talebi son dönemde Türk Lirası ve birçok gelişen ülke para birimine baskı yapmaya devam ediyor.

Çoğu para birimi dolar karşısında yatay seyrederken Güney Afrika Randı ve Meksika Pesosu dolara karşı yükselişte.

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