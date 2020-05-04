Dolar/TL kuru, Cuma günü aştığı 7 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor

Dolar/TL kuru Cuma günü 7 seviyesini aştıktan sonra yeni haftaya da bu seviyenin üzerinde başladı.
1 Mayıs'ta 7 seviyesini kırarak 7,0401'i test eden dolar yeni haftaya da 7,03 civarında başladı.
Tahminlerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi sonrası da dolar yükselişini sürdürerek 7,04'ü aştı.
Kur son olarak Ağustos 2018'de 7,24 ile tarihi zirveyi test etmişti.
TSİ 12:30'da kur 7,01 seviyesinde işlem görüyor.
Bloomberg HT'nin haberine göre bugün çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında değer kaybediyor.
Lira yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 15 civarında değer kaybetti.
Bu haftanın devamında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ise doların hareketinde belirleyici olacak.
Kimi uzmanlar ve analistler dolar/TL kurunda geçen hafta yaşanan hızlı yükselişte TCMB'nin rezervlerinde görülen erimenin yol açtığı endişenin rol oynadığını düşünüyor.
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