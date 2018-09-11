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Dolar/TL kuru, güne 6.45 seviyesinde başladı

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Geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor. Kur, 6.45 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL kuru, güne 6.45 seviyesinde başladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.

 

Bankalararası piyasada dolar 6.45 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti.

Euro/TL de 7.50 seviyelerine yakın hareket ediyor.

Sterlin/TL ise 8,44 seviyelerinden işlem görüyor.

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