Dolar/TL kuru, güne 6.45 seviyesinde başladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen dolar/TL dar bantta yatay seyrediyor.
Bankalararası piyasada dolar 6.45 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz hafta cuma günü yüzde 2'yi aşan değer kazancı ile 6,60'dan yönünü aşağı çevirmişti.
Euro/TL de 7.50 seviyelerine yakın hareket ediyor.
Sterlin/TL ise 8,44 seviyelerinden işlem görüyor.
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