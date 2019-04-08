Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

Dolar/TL hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 5.65 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Bankacılar geçen hafta seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanıp sürecin geride kalmasının piyasalarda dalgalanmayı azaltacağını belirtirken, yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçlar henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmadı. Dolar/TL saat 07:25 itibari ile güne 5.6430/ 5.6450 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro 6.20 seviyelerinde seyrederken, streling de 7.39 dan işlem görüyor

Bankacılar piyasada yerel seçimlerin siyasete etkisinin, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündeminin ve ABD ile ilişkilerin takip edilmeye devam edildiğini belirttiler.

Bankacılar düşüşte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), tahsili geçmiş alacaklara yatırım yapabileceğine ilişkin açıklamalarını ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin söylemlerini göstermişlerdi.