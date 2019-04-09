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Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

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Dolar/TL kuru güne nasıl başladı?

Cuma günü 5.57-5.63 bandında dalgalanan dolar kuru yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yarattığı baskıyla dolar/TL bu sabah 5.68'in üzerindeki hareketine devam ediyor.

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Analistler TCMB’nin haftalık repo ile fonlamaya geri dönmesini normalleşme açısından olumlu bulsa da belirsizlik ortamının devam etmesi nedeniyle biraz erken buluyor.

ABD ile ilişkilerin daha da gerileceği endişesi, TCMB’nin döviz rezervlerindeki düşüş ve lokallerin döviz talebinin artarak devam etmesi iki hafta önce kurda sert hareketlere neden oldu. Bu çerçevede TCMB 22 Mart’ta ana fonlama aracı olarak kullandığı ve yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamış ve yerel seçimlerin hemen öncesinde piyasada “örtülü faiz artırımı” olarak da anılan ek sıkılaştırmaya gitti.

Bürümcekçi Danışmanlık’tan Haluk Bürümcekçi de TCMB’nin repo ihalelerine tekrar başlamasının biraz erken olduğunu söyleyerek, “Buna kurdaki baskıyı azaltmak adına başlamıştı, tabii yabancı çıkışı daha yoğun olan bir haftaydı. Şimdi de çok bir şey değişmedi aslında, baskı devam ediyor. Ama bunu uzatması durumunda da 25 Nisan’daki toplantısında politika faizi ile AOFM’yi eşitlemesi gerekecekti, belki öyle bir algı yaratmamak için yaptı. Tabii bu yine de ihtiyaç görülürse politika faizini yükseltmeyeceği anlamına da gelmez. Belki o zaman faiz artırımı daha etkili olsun diye de böyle bir şey yapıyor olabilir” dedi.

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