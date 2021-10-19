Dolar/TL kuru için Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı neden önemli?

TCMB'nin faiz kararı, son günlerde sürekli rekor kıran Dolar/TL kurunun seyrinde de belirleyici olacak.

TL'deki değer kaybı, TCMB'nin 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesiyle hızlanmıştı.

Piyasaların beklemediği şekilde TCMB'nin faiz indirimine gitmesi Dolar/TL kurunun yükselmesine neden oldu.

Piyasalar TCMB'nin bu hafta düzenleyeceği toplantıda da faiz indirmesini bekliyor.

Sadece 4 kurum faizin sabit tutulacağını öngördü

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin 50 baz puan indirimle yüzde 17,50'ye düşürüleceği yönünde.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Katılımcılar bir sonraki TCMB hamlesinin ne yönde ve ne zaman geleceğine ilişkin soruya Kasım ayında indirimlerin devam edeceği beklentisiyle yanıt verdi.

Ankette yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri de derlendi. Buna göre yıl sonuna ilişkin genel beklenti faizin yüzde 16,50'ye indirileceği yönünde.

Üyelerin görevden alınması değer kaybını hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra üç TCMB başkan yardımcısını görevden alması TL'deki değer kaybını hızlandırmıştı.

Faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.

Reuters, görevden alınan Yavaş ve Küçük'ün PPK'nın bazı kararlarına karşı çıktığını öne sürdü.

Görevden almaların ardından kurdaki yükseliş hız kazandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı.

Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Reuters haber ajansının anketine göre TCMB'nin politika faizini 50 ya da 100 baz puan indirmesi öngörülüyor.

Piyasalardaki bu beklenti kurun daha da yükselmesine yol açıyor.

Salı günü Dolar/TL kuru, piyasaların bu beklentisi doğrultusunda 9,37'yi aşarak rekor kırdı.