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Dolar/TL kurunda dalgalanma sürüyor.

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Euro ve sterlin ne kadar oldu
Dolar/TL kurunda dalgalanma sürüyor.

Dolar/TL yeni haftaya 5.3751 TL seviyesinden başladı. Kur geçtiğimiz hafta cuma günü küresel olarak risk iştahında azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükselmişti.

Geçen hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen dolar/TL yeni haftaya 5.3751 TL seviyesinden başladı. Kur cuma günü küresel olarak risk iştahında azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.3926 seviyesine inmişti

Euro/TL  ise 6,0994 seviyelerinde seyrederken, sterlin/TL 6,7958'den işlem görüyor

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