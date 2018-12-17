Dolar/TL kurunda dalgalanma sürüyor.

Dolar/TL yeni haftaya 5.3751 TL seviyesinden başladı. Kur geçtiğimiz hafta cuma günü küresel olarak risk iştahında azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükselmişti.
Geçen hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen dolar/TL yeni haftaya 5.3751 TL seviyesinden başladı. Kur cuma günü küresel olarak risk iştahında azalmayla 5.42 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.3926 seviyesine inmişti
Euro/TL ise 6,0994 seviyelerinde seyrederken, sterlin/TL 6,7958'den işlem görüyor
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