Dolar/TL Merkez'in kararıyla sert düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla yüzde 3'ün üzerinde artışla 6.5574'e kadar yükselen kur TCMB'nin 400 baz puan olan beklentilerin üzerinde 625 baz puanlık faiz artırım kararına ilk tepkide hızla geriledi.

Karar öncesi 6,40 seviyesindeki Dolar/TL 6,05'in altına indi ve 6,0151'i gördü. TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5'e ulaştı.

TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75ten yüzde 24'e yükseltti. Bunun yanı sra Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı açıklandı.

Dolar/TL'de Merkez'in kararından önce bugün görülen en düşük seviye 6,2990'dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'na dair yaptığı değerlendirmede "faiz konusunda hassasiyetim aynı, faiz sebeptir, enflasyon neticedir, tersini diyorsan bu işi bilmiyorsun. Ben diyorum ki bu yüksek faizi düşürelim, çalışalım düşürelim" diye konuşmuştu.



Kurun son dönemdeki düşüşünde Merkez Bankası'nın "para politikasında duruş yeniden şekillendirilecek" açıklaması etkili olmuştu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan uzmanların medyan tahmini politika faizinin 400 baz puan artması yönündeydi.

Çoğu uzman da Merkez Bankası'ndan yüksek montanlı faiz artışı bekliyordu. Beklentiyi karşılayacak bir faiz artışının dolardaki yükselişi frenleyeceği belirtilmişti.



Sparta&Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan Bloomberg HT'ye Merkez Bankası'ndan oynaklığı düşürecek bir adım beklendiğini söyledi. Özarslan "enflasyon açıklandığı gün Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama, faizleri yavaş yavaş aşağı çekmeye başladı. Para politikası duruşunu şekillendireceğini belirtmesi faiz artıracağı anlamına geliyor. Zaten kur da bu açıklamayla 6.35'lere kadar geriledi..." ifadesini kullandı.



Borsa İstanbul Eski Başkanı İbrahim Turhan ise sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede "Mevcut koşullarda “güçlü faiz artırımı” 500 baz puan ve üzeri olarak okunmalı. Ancak Merkez Bankasi ‘parasal sıkılaştırmanın etkilerini ve GSYH’da yaşanmakta olan dengelenmeyi gözlemlemek’ gerekçesiyle bu kararı iki toplantıya bölerek almayı da tercih edebilir." değerlendirmesini yaptı.