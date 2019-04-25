  • BIST 95.884
  • Altın 242,196
  • Dolar 5,8899
  • Euro 6,5682
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Dolar/TL son 6 ayın zirvesine fırladı

» »
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 5,8950 seviyesinden alıcı buluyor. Dolar kuru, 5,90’a kadar ulaşarak ekim ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Dolar/TL son 6 ayın zirvesine fırladı

Dün Türk Lirası, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle değer kaybederken, dolar/TL günü 5,8752’den tamamladı. 

Dolar/TL, küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel bugüne de yükselişle başladı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,34 üzerinde 5,8950 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,5870’ten, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 7,6130’dan alıcı buluyor. 

0147.png

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,90 seviyesinin önemli direnç, 5,8450’nin destek konumunda olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 500 avro cuma günü tedavülden kaldırılıyor21 Nisan 2019 Pazar 21:56
  • Dövizde son durum ne? Bugün döviz kurları nasıl?19 Nisan 2019 Cuma 08:49
  • Dolar 6 ayın en yükseğinde, Bankacılar: AKP'nin iptal başvurusu etkili oldu18 Nisan 2019 Perşembe 11:38
  • Döviz Kurları - 18 Nisan 201918 Nisan 2019 Perşembe 09:51
  • Türk lirası %1 değer kazandı17 Nisan 2019 Çarşamba 21:22
  • Dövizde son durum ne?17 Nisan 2019 Çarşamba 09:45
  • 'Özel sektör 1 yılda 62 milyar dolar ödeyecek, uzun vadeli borç 209 milyar dolar'16 Nisan 2019 Salı 11:49
  • Döviz yine hareketli.. İşte döviz kurları15 Nisan 2019 Pazartesi 09:04
  • İstanbul’daki seçim belirsizliği TL’yi vurdu12 Nisan 2019 Cuma 21:36
  • Moody’s Türkiye beklentilerini açıkladı12 Nisan 2019 Cuma 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti