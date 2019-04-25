Dolar/TL son 6 ayın zirvesine fırladı

Dün Türk Lirası, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle değer kaybederken, dolar/TL günü 5,8752’den tamamladı.
Dolar/TL, küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel bugüne de yükselişle başladı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,34 üzerinde 5,8950 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,5870’ten, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 7,6130’dan alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,90 seviyesinin önemli direnç, 5,8450’nin destek konumunda olduğunu söyledi.
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