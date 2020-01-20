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Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı

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Dolar 5.90'ı geçti
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı

Geçen hafta Türkiye Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84'ün altını görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, yeni haftanın ilk ilk işlem gününde 5.90 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. TCMB'nin faiz indiriminin ardından 5.8388 ile bir ayın en düşük seviyelerine inen kur, tekrar yükselişe geçti.

Dünya gazetesinin haberine göre, bu sabah ilk işlemlerde 5.8950 seviyesinde bulunan kur, öğle saatlerine doğru 5.90'ı geçti. Euro/TL de 6.55'ten satılıyor. Sterlin/TL ise 7,66 seviyelerinde işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5.95'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5.85'in destek olarak izleneceğini belirtti.

Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor

Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın, Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. BİST 100 endeksi, 122.909 puanla yeni bir zirve daha yaptı. 

Tahvil faizlerinde yaşanan sert düşüş sonrası sakin bir seyir izleniyor. Gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 10.23 seviyesinde bulunuyor. 

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