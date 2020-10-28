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Dolar/TL yükseldi, borsa sert düştü

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8 seviyesinin üzerindeki yukarı yönlü ivmesini koruyan dolar/TL kuru rekor tazeledi. Kur, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yılın son enflasyon raporunu sunmasının ardından yükselişini hızlandırdı. Borsa İstanbul da günü yüzde 2,2 düşüşle tamamladı.
Dolar/TL yükseldi, borsa sert düştü

Dolar/TL kurundaki hafta başında başlayan yükseliş hızlanarak devam etti.

Salı gününü 8.0860'tan kapatan dolar/TL kuru yeni güne de hızla yükselişle başladı. Türk Lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 3 civarında değer kaybederek Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla düşen para oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın 2020'nin son enflasyon raporunu sunmasının ardından kur, yükselişini hızlandırarak 8.32'yi geçti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türk Lirası'nın yanında diğer gelişmekte olan para birimlerinin de dolar karşısında gerilediği görüldü. Rus Rublesi'nde günlük kayıp yüzde 1'i aştı.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) ise hafta başından beri yüzde 0.30 yükseldi.

Kurdaki yükselişin etkisiyle Borsada satışlar da hızlandı. BIST 100 günü yüzde 2,22 düşüşle 1.126 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 0,6 olurken, sınai endekste kayıp yüzde 1,9 oldu.

Kurdaki yükseliş gram altındaki yükseliş ivmesini de destekledi. Altının ons fiyatı ve dolar/TL kuru dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre gram altın 508 lirayı da aştı.

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