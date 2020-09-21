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Dolar/TL yükselişe geçti

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Dolar/TL yükselişe geçti
Dolar/TL yükselişe geçti

Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe 7.55'li seviyelerden başlamasının ardından öğlene doğru yükselişe geçti (12.10'da güncellendi)

(12.10'da güncellendi)

Perşembe gününü 7.5509'dan kapatan Dolar/TL kuru, haftanın son işlem gününde öğlene doğru yükselişe geçerek 7.56 seviyesini aştı.

Dolar, önemli piyasa paraları karşısında beş günlük düşüşünün ardından yatay seyrediyor. Doların G - 10 paraları karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY), TSİ 10.35'te yüzde 0.06 ekside 1,160.29 puan oldu. Euro/Dolar paritesi fazla değişmeyerek 1.1859'dan alıcı buldu.

Fed'in Çarşamba günü sona eren politika toplantısının ardından ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliğe dikkat çekmesi sonrasında küresel piyasalardaki risk iştahı azaldı.

Dolar/TL kuru 7.5675 ile rekor tazelemesinin ardından TSİ 12.10'da yüzde 0.20 artıda 7.5662 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.25 artıda 8.9752'den alıcı buldu. Sepet kur 8.2707 seviyesinde seyrediyor.

Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.5675 - 5.6328 seviyeleri arasında. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.3977, 50 günlük hareketli ortalaması 7.2177 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.0390 seviyelerinde bulunuyor.

(12.10'da güncellendi)

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