Dolar/TL’de ‘çekirdek’ tedirginliği

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikasının yeterince sıkı olduğunu vurgulaması ve çekirdek enflasyona odaklanması faiz indirimi tedirginliği yaratırken, dolar/TL, hızla tırmandığı 8,47’li seviyelerden güne başladı.

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikasının yeterince sıkı olduğunu vurgulaması ve çekirdek enflasyona odaklanması faiz indirimi tedirginliği yaratırken, dolar/TL, hızla tırmandığı 8,47’li seviyelerden güne başladı.

Küresel piyasalarda da dolar gücünü korudu. Piyasalarda bugün avro ve doların seyri açısından Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 14:45’te açıklanacak olan para politikası kararı izlenecek.

Ay başında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmayı bırakan ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandıran Kavcıoğlu, dün yaptığı konuşmada para politikasının yeterince sıkı olduğunu söyledi.

Konuşmasında MB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade eden Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ardından TL yüzde 1,5’e yakın değer yitirdi.

Reuters ajansına konuşan bir bankacı, MB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gidilebileceğinin aniden fiyatlanmaya başladığını ve MB’nin değiştirdiği enflasyon-para politikası tepkisi esaslarının ayrıntıları belli olmadığı için, MB’nin hangi çekirdek enflasyon göstergesini izleyeceği hakkında daha net bir açıklama yapana kadar TL üzerindeki baskının sürebileceğini belirtti.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler eylülden ziyade kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Dün 8,4750’ye kadar yükselen dolar/TL bu sabah 09:31’de 8,49, avro/TL 10,05 seviyesindeydi.

Yurt içinde yüzde 19’un üzerindeki yüksek enflasyona rağmen MB’nin daha düşük olan çekirdek enflasyona odaklanması endişeleri etkili olurken, yurt dışında ECB’nin bugün açıklayacağı para politikası kararı avronun ve dolayısıyla doların seyri açısından izlenecek.

ECB’nin aylık varlık alımlarını azaltmaya başlayacağına yönelik bir sinyal vermesi, ancak salgın hastalığın etkilerinden hâlâ toparlanmakta olan ekonomiye verdiği desteği uzun süre devam ettireceğine vurgu yapması bekleniyor.

Art arda üç gündür yükselen dolar endeksi ise 92,719 ile dün akşama kıyasla yatay seyretti.