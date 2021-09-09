  • BIST 1.434,520
  • Altın 489,06
  • Dolar 8,4650
  • Euro 9,9950
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Dolar/TL’de ‘çekirdek’ tedirginliği

» »
Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikasının yeterince sıkı olduğunu vurgulaması ve çekirdek enflasyona odaklanması faiz indirimi tedirginliği yaratırken, dolar/TL, hızla tırmandığı 8,47’li seviyelerden güne başladı.
Dolar/TL’de ‘çekirdek’ tedirginliği

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun para politikasının yeterince sıkı olduğunu vurgulaması ve çekirdek enflasyona odaklanması faiz indirimi tedirginliği yaratırken, dolar/TL, hızla tırmandığı 8,47’li seviyelerden güne başladı.

Küresel piyasalarda da dolar gücünü korudu. Piyasalarda bugün avro ve doların seyri açısından Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 14:45’te açıklanacak olan para politikası kararı izlenecek.

Ay başında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmayı bırakan ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandıran Kavcıoğlu, dün yaptığı konuşmada para politikasının yeterince sıkı olduğunu söyledi.

Konuşmasında MB’nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade eden Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ardından TL yüzde 1,5’e yakın değer yitirdi.

Reuters ajansına konuşan bir bankacı, MB’nin 23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gidilebileceğinin aniden fiyatlanmaya başladığını ve MB’nin değiştirdiği enflasyon-para politikası tepkisi esaslarının ayrıntıları belli olmadığı için, MB’nin hangi çekirdek enflasyon göstergesini izleyeceği hakkında daha net bir açıklama yapana kadar TL üzerindeki baskının sürebileceğini belirtti.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler eylülden ziyade kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Dün 8,4750’ye kadar yükselen dolar/TL bu sabah 09:31’de 8,49, avro/TL 10,05 seviyesindeydi.

Yurt içinde yüzde 19’un üzerindeki yüksek enflasyona rağmen MB’nin daha düşük olan çekirdek enflasyona odaklanması endişeleri etkili olurken, yurt dışında ECB’nin bugün açıklayacağı para politikası kararı avronun ve dolayısıyla doların seyri açısından izlenecek.

ECB’nin aylık varlık alımlarını azaltmaya başlayacağına yönelik bir sinyal vermesi, ancak salgın hastalığın etkilerinden hâlâ toparlanmakta olan ekonomiye verdiği desteği uzun süre devam ettireceğine vurgu yapması bekleniyor.

Art arda üç gündür yükselen dolar endeksi ise 92,719 ile dün akşama kıyasla yatay seyretti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte süper insan bağışıklığının formülü: Corona geçirip iki doz mRNA aşısı olmak09 Eylül 2021 Perşembe 11:01
  • Havalimanı inşaatında toprak kayması: İki işçi öldü09 Eylül 2021 Perşembe 10:42
  • Av Esendağlı: Mahkeme kirli yakıt alımı ile ilgili ara emri verdi, Kıb-Tek mahkemenin elektriğini kesti09 Eylül 2021 Perşembe 10:25
  • Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 451’inci yıl dönümü kutlandı09 Eylül 2021 Perşembe 09:47
  • Atakan: Çocuklarımızın kaybedecekleri tek bir günleri dahi yok09 Eylül 2021 Perşembe 09:42
  • Ocak, Şubat, Mart kesintileri Ekim başında ödeniyor!09 Eylül 2021 Perşembe 09:32
  • Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı09 Eylül 2021 Perşembe 09:15
  • UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, bugün için toplantı çağrısı yaptı09 Eylül 2021 Perşembe 09:11
  • Cumhurbaşkanı Tatar bugün de İzmir’e gidecek09 Eylül 2021 Perşembe 09:08
  • Kanatlı: Denktaş anıtına ilkesel ve siyasal olarak evet demeyiz!09 Eylül 2021 Perşembe 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti