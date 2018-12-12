Dolar/TL'de dalgalanma sürüyor

Dolar/TL güne 5.3531 seviyesinden başladı. Kur dün 5.4060'ı test etmişti. Bu haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı.

Dün 5.4060'a kadar yükselen Dolar/TL güne 5.3531 seviyesinden başladı. Dün güne 5.32 civarında başlayan dolar/TL gün içinde bir ara 5.4060'ı test etmişti.

Euro/TL ise 6.02796 seviyelerinde seyredereken sterlin/TL 6,7180 seviyelerinden işlem görüyor

Hazine dün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvil ihalesinde piyasadan ROT'ta 1.5 milyar TL, ihalede 504.4 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyar TL borçlandı. Hazine'nin Aralık ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 18.62 oldu.