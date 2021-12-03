Dolar/TL'de enflasyon sonrası görünüm yine dalgalı, STG 18,25 TL oldu...

Güne 13,75 civarında başladıktan sonra sabah saatlerinde 13,60’ın altına gerileyen Dolar/TL , Türkiye enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle 13,74 civarında seyrediyor. Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 10’a yakın değer kaybederek en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Dolar kuru Kasım ayında yüzde 40,29 yükselerek 2001’in Şubat ayından bu yana en büyük aylık yükselişi kaydederken 2018 Ağustos ayındaki yükselişi de geride bırakmış oldu. Sene başından bu yana yüzde 84 yükseliş kaydeden dolar/TL, 2021 yılına 7,40 seviyesinde başlamıştı.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi 536 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,3 civarında seyrediyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi bugün yüzde 0,1 yükselişle 1.185 seviyesinde bulunurken 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,43 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon 3 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21,31 arttı. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 3,51 olurken yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 17,62'ye yükseldi.

Bloomberg HT’nin enflasyon anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi Kasım ayında enflasyonun yıllık yüzde 20,7, aylık ise yüzde 3 olması yönündeydi.

Ankete katılan kurumlar arasında en düşük beklentiyi paylaşan kurum aylık enflasyonun yüzde 1,80 olacağını belirtirken en yüksek beklentiyi paylaşan kurum enflasyonun Kasım ayında yüzde 3,6 olarak gerçekleşeceğini ifade etmişti.

İşte serbest piyasada kurlar;