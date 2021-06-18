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Dolar/TL’de ‘Fed’ yükselişi devam ediyor

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Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha erken yükseltebileceğine yönelik ilk işaretleri vermesinin ardından yükselişini sürdürdü.
Dolar/TL’de ‘Fed’ yükselişi devam ediyor

Dolar/TL saat 09:12’de 8.72 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte avro/TL 10.36 seviyesindeydi.

Bu sabah itibarıyla küresel piyasalarda dolar iki ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolarda bu zirve, TL’ye de destek olan ve yaklaşık bir yıl süren değer kayıplarının ardından görüldü. Yatırımcılar faiz artırımları için 2023’ü öngören Fed’in açıklamalarının başka nasıl yansımalarının olacağını kestirmeye çalışıyor.

Dolar endeksi iki aydan uzun sürenin en yüksek seviyesi olan 92.010’u gördü ve yüzde 1.5 ile haftayı eylülden bu yana en yüksek kazanımla bitirmeye hazırlanıyor.

Merkez Bankası (MB) ise dün bir haftalık repo faizini beklentilere paralel olarak yüzde 19’da sabit bırakırken, enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Banka hali hazırda yüzde 17 civarındaki enflasyonun üçüncü çeyrek sonu dördüncü çeyrek başında düşüşe geçeceğini öngörüyor piyasanın enflasyonda düşüş beklentisi ise kasım-aralık ayları olmaya devam ediyor.

MB’nin erken faiz indirimi beklentisinin ortadan kalkması gerektiğine ilişkin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşımaya devam ediyor. Bu da TL’de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımayı sürdürüyor. Ancak MB bugüne kadar faiz indirimi yönünde adım atmış da değil.

Bankacılara göre dünkü Para Piyasası Kurulu’nda faiz indirimi yönünde bir sinyal yer almadı. Ancak yine de beklentiler TL’de belirgin kayıplar görülmemesi halinde bankanın bir an önce indirime gideceği yönünde. Bu beklenti de siyasilerin düşük faiz istekliliğinden kaynaklanıyor.

İşlemciler faiz indirim beklentilerinin ağustos, eylül ve ekim aylarında yoğunlaştığını belirtiyor. Temmuz ayı için de beklenti yer alsa da dünkü PPK sonrası bu fiyatlama azalmış durumda.

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