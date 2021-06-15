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Dolar/TL'de jeopolitik fiyatlamalar, yeniden yükseliyor...

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Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, NATO zirvesi sonrasında yeniden yükselerek 8,48 seviyesini test etti
Dolar/TL'de jeopolitik fiyatlamalar, yeniden yükseliyor...

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, NATO zirvesi sonrasında yeniden yükselerek 8,48 seviyesini test etti

Dolar/TL , Çin ile gerçekleştirilen swap anlaşması duyurusuyla haftaya düşüşle başlayarak 8,30’a kadar gerilemişti. Pazartesi günü gerçekleştirilen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında 8,47 seviyesine gelen dolar kuru ilk işlemlerde 8,50'nin üzerini gördü.

Türk lirası geçen hafta dolar karşısında en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi olmuştu.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 376 baz puan civarında bulunurken 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 18,16 seviyesinde seyrediyor.

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