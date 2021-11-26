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Dolar/TL'de oynaklık sürüyor

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Salı günü sert değer kaybı yaşayan Türk lirasında toparlanma çabası dikkat çekti
Dolar/TL'de oynaklık sürüyor

Salı günü sert değer kaybı yaşayan Türk lirasında toparlanma çabası dikkat çekti. Sabah saatlerinde 13 seviyesinin üzerini test eden kur sonrasında kademeli olarak gevşedi ve 12'nin altını gördü. Türk lirasında kazanç gün içinde yüzde 10'a vardı.

Türk lirası salı günü yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından çarşamba günü 12 seviyesinin altına kadar geriledi.

Türk lirası dolar karşısında gün içinde yüzde 10'a varan yükseliş kaydetti.

Yeni işlem gününe 12,82 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru sonrasında yüzde 2'yi aşan yükselişle 13 seviyesinin üzerini görmüştü.

Dolar/TL, Salı günü içerisinde yüzde 18,17 ile 10 Ağustos 2018’deki yüzde 24’e yakın artıştan bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmiş ve 13,4539’a kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Dolar/TL’nin 1 aylık ima edilen oynaklığı 179 baz puan yükselişle yaklaşık yüzde 53’e çıktı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i bir ara 492,7 baz puan seviyesine çıktı ve son bir yılın zirvesine ulaştı. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi günü 73 baz puan artışla iki yılın zirvesi olan 21,10’dan tamamladı.

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