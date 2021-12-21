Dolar/TL'de tarihi dalgalanmanın ardından yeni gün nasıl başladı?

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,27 seviyesine kadar düştü. Dolar kuru salı günü sabah saatlerinde yüzde 1,6 yükselişle 13,52 seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurundaki düşüşe rağmen Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde bir gerileme görülmedi. Türkiye’nin CDS’i 623 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 23,91 civarında seyrediyor.

Türk lirasının 1 aylık ima edilen oynaklığı pazartesi günü 60,94’e ulaşarak 2018 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Gösterge en son 13 Ağustos 2018’de 61,47 seviyesine kadar tırmanmıştı.