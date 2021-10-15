Dolar/TL'de yeni zirve

Dolar/TL 'de güniçi rekor serisi devam ediyor. Kur ABD enflasyon verisi sonrasında Bloomberg Dolar Spot Endeksinin gün içi kayıplarını silmesiyle 9,10'un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL 'de güniçi rekor serisi devam ediyor. Kur ABD enflasyon verisi sonrasında Bloomberg Dolar Spot Endeksinin gün içi kayıplarını silmesiyle 9,10'un üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türk lirası, seansın bir bölümünde gelişen ülke para birimleri arasında dolar karşısında tek değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Fiyatlamalarda jeopolitik risklerin etkisi hissedildi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, çarşamba günü 1.167 seviyesinde yatay seyrederken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,58 civarında bulunuyor.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 439 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 19,41 civarında bulunuyor.

Çavuşoğlu: Ne gerekiyorsa yapacağız, Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki YPG/PKK saldırılarında Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğunun olduğunu belirterek, "Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristleri bu bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

ABD'nin Suriye'de şehit olan Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır." ifadelerini kullandı.

TCMB'den söylem değişikliği ve faiz indirimi

TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmişti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu. Piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde tutulacağı yönündeyken karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edilmişti. Metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarılmıştı.

Dolar/TL, Eylül ayında enflasyondaki yükselişin politika faizini aşması ve TCMB'nin odağını çekirdek enflasyona çevirmesiyle yüzde 4'ten fazla yükseliş kaydetmişti.

Türk lirası söylem değişikliğinden bu yana en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada Macar forinti yer aldı.