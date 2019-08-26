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Dolar/TL'de yükseliş hızlandı

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Dolar, Türk Lirası karşısında haftaya 5.58'in altında başlamasının ardından kademeli bir şekilde yükselerek Salı günü 5.7485 ile haftanın yükseğini gördü. Çarşamba günü 5.70'li seviyelere kadar geriledi.
Dolar/TL'de yükseliş hızlandı

Perşembe gününe ise 5.72'li seviyelerde başlayan Dolar/TL  kuru, gün içi işlemlerde 5.79'un üzerini gördü. Kur TSİ 13:00'te önceki kapanışa göre yüzde 0.80 artıda 5.7622'den alıcı buldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Salı günü 1,212.82 ile 2019 zirvesine yaklaşmasının ardından Perşembe günü 1,210.89 puanda fazla değişmedi.

Dolar/TL kurunda haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 3.15 seviyesinde seyrederken lira, Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para oldu. Bu hafta ruble ve rand gibi benzer gelişen piyasa paralarından olumsuz ayrışan liranın kayıplarını, Macar Forinti ve ardından Hint Rupisi takip etti. 

 

Societe Generale SA bu ay yatırımcılara dolar karşısında 4.70 hedefiyle "TL al" tavsiyesinde bulunmuştu. Citigroup Inc. ise TL'de euro karşısında 5.85 hedefiyle uzun pozisyon açmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Perşembe günü Ağustos ayı Tüketici Güveni verisini açıkladı. Buna göre tüketici güveni Ağustos'ta 56.5'ten 58.3'e yükseldi.

Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kansas City Fed'in Cuma günkü yıllık Jackson Hole toplantısında vereceği mesajları takip edecek. Powell'ın konuşmasından ABD para politikasının yönüne ilişkin çıkabilecek mesajlar gelişen piyasa paraları için belirleyici olabilir.

Ayrıca yatırımcılar küresel ekonomiye ilişkin sorunların tartışılacağı, hafta sonu gerçekleşecek G - 7 toplantısını takip edecek.

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