Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Çarşamba gününü 7.8123 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim toplantısı öncesinde 7.78'lere kadar çekilmişti.Toplantıdan sonra 7.9797'ye yükselerek rekor kıran kur, Perşembe gününü ise 7.9350 seviyesinde kapadı.
TCMB Perşembe günü gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek yüzde 10.25 seviyesinde bıraktı fakat geç likidite penceresi faizini 150 baz puan artırarak yüzde 14.75'e çıkardı.
Dolar/TL kuru Cuma günü saat 11:35 itibariyle yüzde 0.48 yükselerek 7.9734 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.63 yükselerek 9.4420 seviyesinde işlem görürken, Kur sepeti ise yüzde 0.53 artışla 8,7092 seviyesinde.
Capital Economics gelişen piyasalar ekonomisti Jason Tuvey faiz kararı sonrasında, "TL'deki keskin düşüşler eninde sonunda agresif faiz artırımlarını gerektirebilir." dedi.
Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.20 ekside 1158.8 puan oldu.
TL Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parası arasında Cuma günü dolar karşısında en fazla değer kaybeden para oldu.
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