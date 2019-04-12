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Dolar/TL'ye ne oluyor? 5.80'in üzerine çıktı

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Sterlin de boş durmuyor...
Dolar/TL'ye ne oluyor? 5.80'in üzerine çıktı

Bu hafta açıklanan reform programına ilişkin piyasalarda artan hayal kırıklığının TL'nin düşüş kaydetmesine neden olmasıyla, Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri verim eğrisi genelinde değer yitirirken, beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi seçim öncesi tırmanıştan bu yana en yüksek düzeyi gördü.

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Türkiye'nin uzun vadeli tahvilleri en sert düşüşü kaydetti. Tradeweb verilerine göre Türkiye'nin 2045 vadeli tahvilinin fiyatı 1.2 sent düşüşle 84.33 sente geriledi.

Birçok uzun vadeli tahvil yerel seçimler öncesindeki tırmanıştan bu yana en düşük seviyede işlem görüyor.

IHS Markit verilerine göre, Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler dünkü kapanışa kıyasla 13 baz puan artışla 448 baz puana yükseldi.

Gün içinde 5.8184'e kadar tırmanan dolar/TL saat 13:08'de artışla 5.8125 seviyesinde. Bugün 6.5848'e kadar yükselen euro/TL ise aynı saatte 6.5799'da yer aldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de yüzde 1'e yakın düşüşle 95.230 puanda.

Kötü performansın devamı bekleniyor

İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik, ABD ile gergin seyreden ilişkiler ve MB döviz rezervlerindeki düşüş Türk Lirası üzerinde ana baskı unsurları.

Yerel seçimin üzerinden 12 gün geçmiş olmasına karşın İstanbul'da kimin belediye başkanı olduğu hala ilan edilmiş değil. AKP seçimin yenilenmesini istiyor.

ABD ise S-400 sistemi alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını tekrar ediyor. Son olarak ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olması beklenen Satterfield, "Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım... F-35 katılımını riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya" dedi.

Diğer taraftan TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan haftasında 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi.

Analistler son dönemde TL'nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsur olmadığını belirtiyor. Özellikle ABD ile ilişkilerde pozitif bir değişim olmadıkça gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı göstermeye devam etmesi oldukça olası.

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