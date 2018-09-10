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Dolu ve aşırı yağmur hasara neden oldu

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Mağusa ve Yeniboğaziçi Bölgesinde dün yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Dolu şeklinde yağan yağmur su baskınlarına neden oldu.,
Dolu ve aşırı yağmur hasara neden oldu

Mağusa ve Yeniboğaziçi Bölgesinde dün yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Dolu şeklinde yağan yağmur su baskınlarına neden oldu., Özellikle Yeniboğaziçi yerleşim alanındaki birçok ev ve karavan su altında kalırken, aşırı yağmur ve dolu hasara neden oldu.

Göz gözü görmeyecek şekilde yağan sağanak yağmur sonrasında, birçok ev su altında kalırken, evlerde bulunan bazı eşyaların da zarara uğrayarak kullanılamayacak duruma geldiği şekilde  gözlemlendi. Yeniboğaziçi Yerleşim alanında bulunan birçok yolunda sular altında kaldığı görüldü.

Yerleşim alanı çalışanlarının, büyük özveri ile su baskını altında kalan evlerin daha çok su baskınına maruz kalmaması için önlem almaya çalıştığı görülürken, zor durumda kalan insanlara da yardım etmeye çalıştıkları gözlemlendi.

Birkaç gün aralıklar ile sürekli olarak bölgenin aşırı yağmur altında kaldığı vecivar köylere yağmur esnasında seyahatin çok zor şartlar altında yapıldığı belirtildi.

Evlerini su basan birçok vatandaş, böyle afet görmedik. Yağmur ve dolu göz gözü görmez bir şekilde yağarken, şimşek ve yıldırımlardan da çok korktuk. Evlerimizi su bastı. Birçok eşyamız kullanılmaz durumda ama bizlere ve çocuklarımıza bir şey olmaması teselli kaynağımızdır dediler.

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