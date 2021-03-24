Doludan dolayı mağdur olan üreticilere duyuru

Fon Yönetim Kurulu Saptama ve Değerlendirme Komitesi Raporu ışığında, 20.11.2020 tarihinde Yeşilköy’de pafta 3 plan 51,52, 53,59,60’da Ziyamet köyünde pafta 8 plan 3 ve 4’te, meydana gelen doludan sonbahar patates ürünü zarar görmüştür. Doludan dolayı mağdur olan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için “Bitkisel üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” kuralları çerçevesinde zarar gören bölgeler için 22/3/2021 – 26/3/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) itiraz alınacaktır.

İtirazda bulunmak durumunda olan zarar gören üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilmiştir. İtirazlar, Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacaktır.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul

edilecektir.

Doludan zarar gören sonbahar patates üreticilerine önemle duyurulur.