  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Domates %175, Patlıcan %134, Kavun %110 ile rekor kırdı!

» »
KKTC İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.54 olarak açıkladı.
Domates %175, Patlıcan %134, Kavun %110 ile rekor kırdı!

KKTC İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.54 olarak açıkladı. İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayınlanan Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, 8 aylık enflasyon yüzde 14.09, yıllık enflasyon ise yüzde 20.54 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 12.10 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşirken,  fiyatı en fazla artan üç mal yüzde 175.35 ile domates, yüzde 134.48 ile patlıcan ve yüzde 110.04 ile kavun oldu.

2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2021 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI
KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %2.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14.09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %20.54 değişim gerçekleşmiştir.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.10 Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiştir. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %6.96, Haberleşme ana grubunda %2.30, Sağlık ana grubunda %1.00, Ulaştırma ana grubunda %0.93, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.63, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.47, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.16, Konut,Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.09 artış, Giyim ve Ayakkabı’da %1.51, Eğitim ana grubunda %0.46 düşüş gerçekleşmiştir.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 363 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal;%175.35 Domates,%134.48 Patlıcan, ve %110.04 Kavun olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %33.33 Piyango Bileti (KKTC),%13.35 Pantolon(Yazlık)(Kadın için) ve %12.83 Tişört Kısa Kollu (Penye) (Kadın için) olmuştur.
 

AĞUSTOS    AĞUSTOS
2020                 2021
Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 2.28 2.54
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 8.87 14.09
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 11.40 20.54

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Namık Kemal Meydanı'nda rahatsızlanan Özcay Korel Kutgün yaşamını yitirdi04 Eylül 2021 Cumartesi 11:50
  • Ormanlık alanda ölü olarak bulunan Ali Artık'ın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadı04 Eylül 2021 Cumartesi 11:47
  • Taşkent-Haspolat yolu üzerinde operasyon!04 Eylül 2021 Cumartesi 11:43
  • Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta trafik denetimi!04 Eylül 2021 Cumartesi 11:40
  • 52 Kişi Hakkında Yasal İşlem!04 Eylül 2021 Cumartesi 11:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Devletimizden, egemenliğimiz ile özgürlüğümüzden asla vazgeçmeyeceğiz04 Eylül 2021 Cumartesi 10:26
  • Denktaş: Duyarsızlığın devamı halinde babamızın naaşının aile mezarlığına naklini talep edeceğiz04 Eylül 2021 Cumartesi 09:13
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?04 Eylül 2021 Cumartesi 08:47
  • Tatar'ın 18 Eylül'de New York'a gideceği açıklandı03 Eylül 2021 Cuma 20:35
  • Erhürman: Hükümet’ bir felaket... Yaşananlar rezalet...03 Eylül 2021 Cuma 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti