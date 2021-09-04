Domates %175, Patlıcan %134, Kavun %110 ile rekor kırdı!

KKTC İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.54 olarak açıkladı. İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayınlanan Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, 8 aylık enflasyon yüzde 14.09, yıllık enflasyon ise yüzde 20.54 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 12.10 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşirken, fiyatı en fazla artan üç mal yüzde 175.35 ile domates, yüzde 134.48 ile patlıcan ve yüzde 110.04 ile kavun oldu.

2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2021 AĞUSTOS AYI SONUÇLARI

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %2.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14.09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %20.54 değişim gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.10 Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşmiştir. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %6.96, Haberleşme ana grubunda %2.30, Sağlık ana grubunda %1.00, Ulaştırma ana grubunda %0.93, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.63, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.47, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.16, Konut,Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.09 artış, Giyim ve Ayakkabı’da %1.51, Eğitim ana grubunda %0.46 düşüş gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 363 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal;%175.35 Domates,%134.48 Patlıcan, ve %110.04 Kavun olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %33.33 Piyango Bileti (KKTC),%13.35 Pantolon(Yazlık)(Kadın için) ve %12.83 Tişört Kısa Kollu (Penye) (Kadın için) olmuştur.



AĞUSTOS AĞUSTOS

2020 2021

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 2.28 2.54

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 8.87 14.09

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 11.40 20.54