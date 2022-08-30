Domates gribi tehlikeli mi?

Dünyada endişe yaratan bulaşıcı hastalıklara bir yenisi daha eklendi. Domates gribi! Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel’e daha çok 5 yaş altı çocuklarda görülen ve hızlı yayılan bu hastalıkla ilgili merak edile

Coronavirüs ve maymun çiçeği virüsü ile mücadele devam ederken, dünya bu kez domates gribi ile karşı karşıya… Ciltte domates şeklinde kırmızı kabarcıklara yol açtığı için ‘domates gribi' olarak adlandırılan hastalık ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında Hindistan'da görüldü ve şimdilik endemik durumda… Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel, griple benzer belirtiler gösteren hastalıkla ilgili şu açıklamaları yaptı…

Genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen domates gribinin sivrisinek kaynaklı olup olmadığı araştırılmaktadır. İlk olarak 6 Mayıs 2022'de Hindistan'ın Kerala eyaletinde, ciltte döküntülerle seyreden bu hastalık döküntülerin görüntüsü nedeniyle “tomato flu” yani “domates gribi” olarak isimlendirilmiştir. Ciltte oluşan kabarcıklar, maymun çiçeği virüsü ile de benzerlik göstermektedir. Özellikle, chikungunya'a, dang hummasına ve ayrıca el-ayak-ağız hastalığına benzemektedir. Hatta bu virüsün yeni bir virüs olmadığı, çocuklarda sık görülen el-ayak-ağız hastalığının bir türü olduğu düşünülmektedir. Ancak bu konudaki bilgiler kesin değildir. Nadiren yetişkinlerde de görülebilen hastalığın şu an için ölümcül olduğunu gösteren yeterli bir kanıt yoktur.

Bulaşıcı mıdır?

Diğer grip türleri gibi domates gribi de bulaşıcıdır. Bu nedenle, dikkatli takip etmek ve izolasyona önem vermek gerekir. Hindistan'da şu ana kadar belli bölgelerin dışında vaka görülmedi ve dünya genelinde bu hastalıkla ilgili bildirim olmadı. Enfeksiyonun yayılımını izlemek ve Hindistan'ın diğer bölgelerine yayılımını engellemek için o bölgede gereken önlemler alındı.

Ne gibi önlemler alınabilir?

Henüz, domates gribinin tedavisi veya önlenmesi için herhangi bir antiviral ilaç veya aşı mevcut değildir. Hastalığın birkaç gün içinde kendisini sınırladığı görülmektedir. Öncelikle Hindistan dışında rastlanmayan bu yeni tanımlanmış viral enfeksiyonun gereken izolasyon ve hijyen önlemleri ile dünyaya yayılmayacağını umut ediyoruz. Bulaşı önlemede en önemli noktalardan biri el hijyenidir. Enfeksiyonun diğer çocuklara veya yetişkinlere yayılmasını önlemek için belirti başlangıcından itibaren 5-7 gün boyunca izolasyon uygulanmalıdır. Virüsün bulaşmasını önlemek için en iyi çözüm, ortamın uygun hijyeninin sağlanması ve sürdürülmesinin yanı sıra enfekte çocuğun diğer enfekte olmayan çocuklarla oyuncak, giysi, yiyecek veya diğer eşyaları paylaşmasını önlemektir. Bebekler ve küçük çocuklarda bebek bezi kullanımı, kirli yüzeylere dokunma ve bir şeyleri doğrudan ağza sokma yoluyla tüm virüsler kolaylıkla bulaşabilir.

Hangi belirtilere yol açar?

Domates gribi giderek küçük bir domates büyüklüğüne ulaşan kırmızı cilt döküntülerinin yanı sıra diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi, yüksek ateş, yorgunluk, mide bulantısı, kusma, ishal, sıvı kaybı, eklemlerde şişme-ağrı ve yaygın grip benzeri belirtilere yol açmaktadır.

Tedavisi mümkün mü?

Birçok virüsle karşılaşıldığı için, belirti görülen çocuklarda virüs enfeksiyonları için ayırıcı tanı yapmak ve önce diğer akla gelen hastalıkları dışlamak gerekir. Yani belirtiler bu hastalıklarda benzer olduğu için domates virüsünü ayırıcı testler yapılmalıdır. Bu hastalıkların tedavileri de benzerdir. İzolasyon, dinlenme, ateş ve vücut ağrısı için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların kullanılmasıyla birlikte hastayı rahatlatıcı tedaviler yeterlidir.