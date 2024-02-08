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Domates-Hıyar-Patlıcan fiyatlarına yetişilemiyor

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Domates-Hıyar-Patlıcan fiyatlarına yetişilemiyor
Domates-Hıyar-Patlıcan fiyatlarına yetişilemiyor

Yüksek enflasyon nedeni ile çarşıda da pazarda da zamlar durmak bilmiyor.

Sofraların vazgeçilmezi domates, hıyar ve patlıcanın ise fiyatları dikkat çekiyor.

Çeri domates bazı satış noktalarında 77,95 TL’den raflarda yerini alırken, bazı marketlerde ise 84,90 TL’den satışa sunuldu.

Domatesin ise satış noktalarındaki fiyatı 79,90 TL ile 80,95 TL arasında değişiyor…

Salatalık ise 79,95 TL'den satılırken Patlıcan ise 69,95 TL'den  alıcısını bekliyor..

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