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Domates maskesi nasıl yapılır cildiniz ışıl ışıl olacak!

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Işıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak istemez misiniz? Domatesle hazırlanan bu maske sayesinde siz bile gözlerinize inanamayacaksınız. İşte hazırlanışı!
Domates maskesi nasıl yapılır cildiniz ışıl ışıl olacak!

Cildinizin kusursuz görünmesini istemez misiniz? Size önereceğimiz bu maske tarifi sayesinde cildiniz hem ışıl ışıl bir görünüm kazanacak hem de eğer varsa tüm cilt lekelerinizi yok edecek. Domates maskesi sayesinde cildiniz istediğiniz görünüme kavuşacak. Peki domates maskesi nasıl yapılır? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda domates maskesi tarifi. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. 

Cilt lekelerini yok ediyor 

Domates içeriğindeki vitaminlerle adeta cilt dostudur. Cilt renginin açılmasının yanı sıra cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Hazırlanışı: 

Bir iki tane domatesi robottan geçirerek püre haline getirin daha sonra cildinize uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın. Bu maske sivilcelerinizi azaltmanın yanı sıra cildinizi besleyip onaracaktır.

 

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