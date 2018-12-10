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Dome Hotel için ihaleye mi çıkılıyor?

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Türk-Sen: Kimse bizleri bu konuda sınamaya kalkmasın çünkü daha fazla kaybetmeye tahammül edeceğimiz kalemiz kalmadı.
Dome Hotel için ihaleye mi çıkılıyor?

Türk-Sen, Dome Hotel ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Ne hükümetin basiretsizliği ne de muhalefet partilerinin yalan yanlış iftiraları, Dome Otel’in adanın kuzeyinde işletmesi ve yapısı ile örnek alınması gereken bir yer olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Kİ 7 Ocak 2018 seçimleri öncesinde şu anda hükümetin başı olan Başbakan Tufan Erhürman, “Dome Otel’deki yapı örnek alınmalı ve yönetim biçimi ülkedeki tüm alanlara yayılmalıdır” demişti. Ancak aynı başbakan ve hükümeti 15 Mayıs 2018 tarihinde sözleşmesi sona eren Dome Otel’in sözleşmesini uzatacak iradeyi bir türlü ortaya koyamamaktadır.

Oysa hükümeti oluşturan 4 siyasi parti de Dome Otel’deki yapıdan memnun olduklarını ve devamını istediklerini defalarca dile getirmişlerdi.

Değerli toplumumuz, hem hükümet edenler hem de muhalefette olan partiler şunu çok net bilmelidirler ki, hiçbir güç Dome Otel’i emekçilerin elinden alıp yabancı sermayeye peşkeş çekmeye yetmeyecektir. Sendikal Platform olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz ve bu denendiği takdirde tüm gücümüzle bu saldırıya karşı çok güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. O nedenle hükümete, özellikle de başbakana buradan son kez sesleniyoruz ve mevcut sözleşmenin bir an önce uzatılmasını talep ediyoruz. 
Kimse bizleri bu konuda sınamaya kalkmasın çünkü daha fazla kaybetmeye tahammül edeceğimiz kalemiz kalmadı. Elimizde kalan bu değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız ve sonucu her ne olursa olsun kimselere bu değerlerimizi peşkeş çektirmeyeceğiz."

Saygılarımızla;
Sendikal Platform (a)
Türk-Sen Başkanı
Arslan Bıçaklı

Türk-Sen, Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Basın-Sen, Daü-Sen, Genel-İş, Petrol-İş Çağ-Sen, Koop-Sen, Güç-Sen, El-Sen, Tıp-İş, Emek-İş, Tel-Sen, HTKS, KES, TES, Liman-Sen, Gıda-Sen, As-Sen

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