Dome Hotel’den çıkışlar başladı

Girne’de Dome Hotel’de 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otelde bulunan öğrenciler ve vatandaşlar otelden ayrılıyor.
Yapılan testler neticesinde, test sonucu negatif çıkan kişilerin otelden ayrılmasına izin veriliyor.
Girne’de Dome Hotel’de 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otelde bulunan öğrenciler ve vatandaşlar otelden ayrılıyor.
Yapılan testler neticesinde, test sonucu negatif çıkan kişilerin otelden ayrılmasına izin veriliyor.
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