DOME Otel’de imzalar atildi

Bir süredir Vakıar Örgütü ile Dome Otel’i işleten Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu arasında sorun olan “Dome Otel Sözleşmesinde” imzalar atıldı.

Vakflar Örgütü’nde saat 14.00’de gerçekleşen imza törenine Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman katıldı. Sözleşmeye Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Vakıar Dairesi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Soykurt da şahit olarak imza attı