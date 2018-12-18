Dome Otel'e Kamu-İş talip oldu...

Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, "Biz paramızla, emeğimizle, bilgi ve birikimimizle Dome Otel'e talibiz. Resmi olarak yazılarımızı Vakıflar İdaresi'ne ilettik. Hükümetin de bu ihalede fırsat eşitliği yaratmasını bekliyoruz. Önyargılı olmaya gerek yok. Bazı yerler kapatıldı, batırıldı. Biz Dome Otel'e talibiz ve profesyonel bir şekilde yönetebiliriz. İyi şeyler yapmaya talibiz" dedi.

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