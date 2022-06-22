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Domenec Torrent ‘saygısızlık yaptınız’ dedi, bütün parayı istedi! Galatasaray’a ağır fatura

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Galatasaray tarihine kötü performansıyla geçen Domenec Torrent'in dönemi ağır bir faturayla sona erdi
Domenec Torrent ‘saygısızlık yaptınız’ dedi, bütün parayı istedi! Galatasaray’a ağır fatura

iki kulvarda galibiyetten çok mağlubiyet gören İspanyol hocanın yardımcıları ile birlikte 1 buçuk sezonluk gideri servet değerinde oldu. Torrent, önümüzdeki sezonun alacaklarında indirime yanaşmadı.

Hüsran dolu bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra Domenec Torrent ile de olaylı bir şekilde yollar ayrıldı. Guardiola'nın yardımcısı unvanlı İspanyol  çalıştırıcının sözleşmesi, dün tek taraflı feshedildi.

59 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ve ekibine, 2 milyon 150 bin Euro'luk 2022-2023 sezonu alacakları ödenecek. Torrent ile masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, alacaklarında indirim yapması için pazarlık yaptı ancak İspanyol hoca bunu kabul etmedi.

Bir sezonluk maliyetleri 2 milyon 150 bin Euro olan Torrent ve yardımcıları için 6 aylık dönemde kasadan 1 milyon 75 bin Euro çıkmıştı. 20 maça çıkan İspanyol teknik ekip; önümüzdeki sezonun alacakları dahil 3 milyon 225 bin Euro'ya mal oldu. Bu, dünkü kurdan yaklaşık 60 milyon TL anlamına geliyor.

1.39 puan ortalaması ile kulüp tarihinin en başarısız  hocalarından biri olarak tarihe geçerken 158 gün çalışan Torrent, kontratı tek taraflı feshedildiği için FIFA'ya başvurabilir.

BANA SAYGISIZLIK YAPTINIZ”

 

Yöneticiler, Torrent ile yaptıkları görüşmede sert tepkiyle karşılaştı. İspanyol hoca “Bana saygısızlık yaptınız. Bir kez bile görüşmeden teknik direktör adayları ile görüşüp anlaştınız. Ailemle beraber günlerce bekledim. Bu tavrınız nedeniyle kalan paramı peşin istiyorum. Konu para değil, şahsıma ve ekibime karşı sergilenen tutum” diyerek soğuk rüzgarlar estirdi.

Sosyal medya hesabından taraftarlara veda eden Torrent, “Zor bir dönemde geldik. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. En büyük Cimbom!” diyerek veda etti.

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