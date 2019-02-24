Şarkıcı Yıldız Tilbe, uzun zamandır yaşadığı hastalık nedeniyle geçtiğimiz haftalarda vermesi gereken bir konsere çıkmama kararı aldı ancak sonrasında kendisini evinden alan organizasyon yetkilileri tarafından konser vereceği alana getirildi. Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalık konusuna dikkat çekti.

Tilbe, ‘domuz yemediğimiz halde neden domuz gribi olduğumuzu’ sorgularken Sağlık Bakanlığı’ndan da ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından “Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz? Bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz, millet olarak, hastayız, ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya, valla, lütfen” paylaşımıyla bakanlığa çağrıda bulundu.