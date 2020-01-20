Domuza bungee jumping yaptıran eğlence parkı özür diledi

Çin’in Çongqing şehrindeki bir eğlence parkının, yeni bungee jumping kulesinin tanıtımı için bir domuzu kullanması tepki çekti. Park yetkilileri özür dilemek zorunda kaldı.

70 metrelik kuleden bungee jumping ipiyle bağlanarak atılan domuzun görüntüleri hayvan hakları aktivistlerini kızdırdı. Videoda 75 kiloluk domuzun sesler çıkararak düşüşe geçtiği, sonrasında yerde hareketsiz kaldığı görülüyor.

Eğlence parkının halka ilişkiler sorumlusunun, “Sadece biraz eğlence” yorumu üzerine tepkiler büyüdü. Sonunda park yetkilileri “Eleştirileri kabul ediyoruz” diyerek özür diledi.

Hayvan hakları örgütü PETA’dan Jason Baker “Domuzlar da bizler gibi korku ve acıyı hisseder. Bu korkunç tanıtım yöntemleri suç sayılmalı” dedi.

Çin’de hayvana kötü muamele suç sayılmamakla birlikte toplumda hayvan hakları konusunda farkındalık son yıllarda arttı.