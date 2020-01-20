  • BIST 122.620
  • Altın 296,890
  • Dolar 5,9151
  • Euro 6,5562
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Domuza bungee jumping yaptıran eğlence parkı özür diledi

» »
Domuza bungee jumping yaptıran eğlence parkı özür diledi
Domuza bungee jumping yaptıran eğlence parkı özür diledi

Çin’in Çongqing şehrindeki bir eğlence parkının, yeni bungee jumping kulesinin tanıtımı için bir domuzu kullanması tepki çekti. Park yetkilileri özür dilemek zorunda kaldı.

70 metrelik kuleden bungee jumping ipiyle bağlanarak atılan domuzun görüntüleri hayvan hakları aktivistlerini kızdırdı. Videoda 75 kiloluk domuzun sesler çıkararak düşüşe geçtiği, sonrasında yerde hareketsiz kaldığı görülüyor.

Eğlence parkının halka ilişkiler sorumlusunun, “Sadece biraz eğlence” yorumu üzerine tepkiler büyüdü. Sonunda park yetkilileri “Eleştirileri kabul ediyoruz” diyerek özür diledi.

Hayvan hakları örgütü PETA’dan Jason Baker “Domuzlar da bizler gibi korku ve acıyı hisseder. Bu korkunç tanıtım yöntemleri suç sayılmalı” dedi.

Çin’de hayvana kötü muamele suç sayılmamakla birlikte toplumda hayvan hakları konusunda farkındalık son yıllarda arttı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rapor: 2 bin zenginin serveti dünya nüfusunun yüzde 60'ının gelirinden fazla20 Ocak 2020 Pazartesi 15:08
  • Christmas Swim Etkinliği’nde Yüzen Gönüllülerden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 850 TL’lik Bağış20 Ocak 2020 Pazartesi 12:11
  • Bilim insanları dinozorların yok olmasının asıl nedenini açıkladı19 Ocak 2020 Pazar 20:15
  • Sosyal medya bu kızı konuşuyor! Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı19 Ocak 2020 Pazar 20:06
  • Fotoğraf çekilmek isteyen kızın yüzünü köpek ısırdı17 Ocak 2020 Cuma 21:35
  • Horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü17 Ocak 2020 Cuma 21:31
  • Horoz, kendisine taş atan postacının yolunu kesti17 Ocak 2020 Cuma 21:27
  • 7 grafikte, iklim krizinin neresindeyiz, her birimiz neler yapabiliriz?17 Ocak 2020 Cuma 20:55
  • Şarkıcı Simge: Pizza seçer gibi sevgili seçilmiyor17 Ocak 2020 Cuma 20:19
  • 'Okyanustaki dev sıcak su kütlesi bir milyon kuşun ölümüne neden oldu'17 Ocak 2020 Cuma 20:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti