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Donald Trump Amerikan bayrağını yanlış boyadı

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Trump'ın Amerikan bayrağını çizerken yanlış renk kullanması Twitter'ı uzun süre meşgul etti
Donald Trump Amerikan bayrağını yanlış boyadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ohio'da bir çocuk hastanesini ziyareti sırasında Amerikan bayrağını çizerken yanlış renk kullanması Twitter'ı uzun süre meşgul etti ve genellikle "aklı başka yerde olmalı" diye yorumlandı.

Trump'ın kırdığı potlarla ve sıradışı davranışlarıyla gündeme gelmesi kamuoyunu artık şaşırtmıyor ama Amerikan bayrağının neye benzediğini bilmemesinin pek mümkün olmadığında çoğunluk hemfikir.

Olay ABD başkanı Perşembe günü Melania Trump'ın ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ile birlikte Ohio'da Nationwide Çocuk Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaşandı.

Trump gazetecilere fotoğraf vermek üzere çocuklarla bir masaya oturup Amerikan bayrağını boyalı kalemlerle renklendirmeye girişti.

Fakat başkan, Amerikan bayrağının şeritlerinden birini nedense kırmızı yerine maviye boyayıverdi.

Aslında Sağlık Bakanı Azar'ın ziyaret sırasında attığı, morfin etkisi yaratan kimyasallar sorunuyla ilgili twitter mesajına iliştirdiği fotoğraflar olmasa bu belki de hiç farkedilmeyecekti.

Mesaj Twitter'a düşer düşmez hata farkedildi.

Hemen yorumlar izledi.

'Polisi onurlandırmak için özellikle mavi yaptı' diyenler çıktı.

Trump belki bir çocuğun yaptığı hatayı düzeltiyordu ya da sadece komiklik olsun diye farklı boyamıştı.

Ama buna cevaben, yalnızca bir yıl önce Trump'ın, milli marş çalınırken sadece bir dizleri üzerine çöken atletleri Amerikan bayrağına saygısızlıkla suçladığını hatırlatanlar çıktı.

Kuşkusuz Amerikan bayrağının yanlış boyanmasının doğrudan bayrağa saygısızlık sayılıp sayılmayacağı tartışmalı bir konu.

Ama karşıtları açısından da destekçileri açısından da bakıldığında bugünlerde kafası çok önemli ve büyük sorunlarla meşgul olan Trump'un bu seferlik iyi bir mazereti olduğunu söylemek yanlış olmaz.

 

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