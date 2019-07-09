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Donald Trump - Sızdırılan İngiliz diplomatik belgelerine göre ABD Başkanı dünyayı nasıl görüyor?

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İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Trump yönetimi hakkında son derece eleştirel e-postalarının İngiliz Mail On Sunday gazetesine sızdırılmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump büyükelçiyi eleştiren paylaşımlarda bulundu.
Donald Trump - Sızdırılan İngiliz diplomatik belgelerine göre ABD Başkanı dünyayı nasıl görüyor?

E-postalarda Beyaz Saray hakkında "beceriksiz" ve "eşi benzeri olmayan bir şekilde işlevsiz" ifadeleri yer alıyordu.

Bunun ardından Trump da Sir Kim Darroch'un "İngiltere'ye iyi bir şekilde hizmet etmediğini" söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, e-postaları kimlerin sızdırdığını araştırdıklarını açıkladı.

2017'den günümüze kadar uzanan e-postalarda Sir Kim Darroch; Trump'ın İran, Rusya ve Çin politikaları hakkında açıkça görüşlerini belirtiyor.

İran

Mail on Sunday gazetesine göre 22 Haziran tarihli notta Sir Kim, ABD'nin İran politikasının "tutarsız ve kaotik" olduğunu yazdı, "Bu politikanın kısa vadede daha tutarlı hale gelmesini beklemiyorum. Karşımızda bölünmüş bir ABD yönetimi var" dedi.

Sızıntıya göre Sir Kim, Trump'ın Hürmüz Körfezi'ndeki gerginliğin ardından İran'a saldırıdan "son anda vazgeçtiği" iddiası da gerçekçi değil.

Sir Kim, Londra'ya geçtiği notlarda "Aslında saldırıya hiçbir zaman karar vermemiş olması ve 2016 kampanyası sırasında verdiği sözleri tutmamasının 2020 seçimlerine giderken kendisini nasıl etkileyeceğinden endişelenmiş olması daha yüksek ihtimal" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump'ın "Daha şahin danışmanlarla çevrili olması nedeniyle" ABD'nin İran'la çatışma tehlikesinin hâlâ bulunduğu da notlar arasında yer alıyor.

Rusya

İki yıl önce yazılan bir notta ise Sir Kim'in Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile bir anlaşma yaptığına yönelik iddialara dair yorumlar var.

Bu iddialar, sonrasında başlatılan soruşturmayla kanıtlanamasa da Sir Kim bunların gerçek olduğundan endişeleniyordu. "En kötü ihtimalin gerçek olmadığını düşünemeyiz" diye yazmıştı.

Sir Kim, ABD yönetiminin "İlk günden Beyaz Saray'daki kaos ve kirli iç çatışmalar ile bir şekilde Rusya'ya bağlanan skandallarla çalkalandığını" da yazdı.

Büyükelçi notlarda "Rus finansörler geçmişte iflas etme tehlikesi bulunan Trump ve Kushner'e ait şirketleri kurtarmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Bu yıl tamamlanan Mueller soruşturmasında Rusya'nın Trump'a Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenmesi için yardım ettiğine dair bir kanıt bulunmadığı aktarılmış fakat Trump "adaleti engelleme" suçlamasından aklanmamıştı.

Sir Kim'in, yazdığı bir notta Trump'ın krizlere rağmen hayatta kalmasından etkilendiği anlaşılıyor:

"Trump'ın hayatı skandallarla geçti ve bunları atlatmayı başardı. Yok edilemez biri gibi gözüküyor."

Uluslararası ticaret

Büyükelçi, ABD Başkanı Trump'ın "'Önce Amerika' yaklaşımına sahip hükümetinin, dünya ticaret sistemine ciddi zararlar verebileceği" uyarısında bulundu ve ekledi:

"Dünya Ticaret Örgütü'nü tanımadığını ilan etme ve mevcut ticaret uygulamalarını ortadan kaldırma riski bulunuyor. Korumacı eylemlerde bulunabilir, müttefiklerine karşı bile."

Trump Çin, Meksika, Kanada ve AB'den ithal edilen milyarlarca dolarlık ürünlerdeki vergileri ciddi oranda artırdı.

Sir Kim, Trump'ın "iklim değişikliğine karşı uluslararası girişimlere zarar verebileceği, BM'ye aktarılan fonları azaltabileceği" uyarısında bulundu.

AB ve Çin

Büyükelçinin Londra'ya geçtiği notlarda Trump'ın hırçın dış politikasının ABD'nin AB içindeki müttefiklerini bile uzaklaştırdığını yazdı.

Sir Kim'e göre o dönemde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump ile aralarına mesafe koymaya çalıştı.

Sir Kim, "Onları örnek almamalıyız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Trump'ın, AB'den ayrıldıktan sonra ABD ile kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamak isteyecek bir sonraki İngiltere Başbakanı için hayatı kolaylaştırmayacağını da söyledi.

Sızdırılan belgelere göre Sir Kim, Trump'ın İngiltere'ye "Ya bizi seç ya Çin'i" diyerek baskı yapmaya devam edeceğini düşünüyor.

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