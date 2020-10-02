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Donald Trump ve eşi Melania koronavirüse yakalandı

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu.
Donald Trump ve eşi Melania koronavirüse yakalandı

74 yaşında olduğu için risk grubunda bulunan Trump, haberi Twitter'da paylaştığı bir mesajla açıkladı. Trump mesajında, "Birlikte bunun üstesinden geleceğiz" diye yazdı.

Trump, en yakın danışmanlarından Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, test sonuçları henüz açıklanmadan önce kendilerini izolasyona aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın doktoru Sean Conley, yazılı bir açıklama yaparak başkanın ve eşinin "şu an için iyi olduklarını ve iyileşme sürecinde Beyaz Saray'da kalmayı planladıklarını" belirtti.

Açıklamada, "Başkanın iyileşme sürecinde ara vermeden görevlerini yapmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz" denildi.

Danışmanı Trump ile aynı uçaktaydı

Hicks, Demokrat Partili rakibi Joe Biden ile canlı televizyon tartışmasının yapıldığı Ohio'ya giderken, Trump ile birlikte Air Force One adlı başkanlık uçağındaydı.

Beyaz Saray Muhabirleri, Hicks'in aynı zamanda başkanla birlikte Marine One adlı helikoptere de bindiğini bildirdi.

31 yaşındaki Hicks, ABD yönetiminde koronavirüs görülen isimlerin, başkana en yakın olanı.

Hicks, Air Force One uçağına maske takmadan binerken görüntülenmişti. Ayrıca, ertesi gün Trump ile birlikte Minnesota'daki seçim mitingine gitti.

Trump, Twitter mesajında "Küçük bir ara bile almadan çok sıkı çalışan Hope Hicks'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Korkunç!" dedi.

Trump Ayrıca "First Lady ve ben test sonuçlarımızı bekliyoruz, bu arada karantina sürecimize başlayacağız!" ifadelerini kullandı.

Karantinanın, 15 Ekim'de Miami'de yapılması beklenenen canlı televizyon tartışmasını nasıl etkileyeceği belli değil.

Trump, Fox News sunucusu Sean Hannity'yle yaptığı telefon görüşmesinde "Ben ve Bayan Trump, Hope ile çok zaman geçiriyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Hicks de sıklıkla maske takıyordu ama pozitif çıktı" dedi.

Bloomberg'e göre Hicks, hastalık belirtileri gösteriyordu ve Minnesota dönüşünde Air Force One uçağında karantinaya alındı.

Beyaz Saray, başkanla yakın temas halinde olan herkese günlük koronavirüs testi yapıyor.

Trump ise genelde maske takmıyor ve sık sık danışmanlarıyla sosyal mesafeyi ihlal eder halde görüntüleniyor.

Hicks, Beyaz Saray'da İletişim Direktörü olmadan önce, Trump kampanyasının sözcüsüydü.

Mart 2018'de Fox kanalında baş iletişim yetkilisi olmak için görevinden ayrılan Hicks, daha sonra geçen Şubat ayında Beyaz Saray'a geri döndü.

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Analiz: Sarsıcı gelişme

Anthony Zurcher, BBC Kuzey Amerika Muhabiri

Donald Trump bir hafta önce Amerikalılara Covid-19 konusunda endişe duymamalarını çünkü yaşlılar ve kalp sorunu olanlar dışında "neredeyse kimseyi etkilemediğini" söylüyordu. Şimdi kendisinin test sonucu pozitif çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerine sadece 32 gün kalmışken bu gelişmenin ne kadar sarsıcı olduğu açık.

Trump'ın tedavi için karantinaya girmesi gerekiyor. Kampanya toplantıları ertelenecek. 15 Ekim'de ikincisi yapılacak olan başkanlık tartışmasıyla ilgili yayının yapılması kesin değil.

Trump'ın bugüne dek verdiği mesaj ABD'nin koronavirüs mücadelesinde "köşeyi dönmek üzere" olduğuydu; ancak hastalığı bu mesajı da tehlikeye düşürdü.

İki gün önceki ilk tartışmada Trump, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı maske taktığı ve kendi kampanyası kadar büyük seçim toplantıları düzenlemediği için küçümsemişti.

Trump'ın kendisini koruma konusunda neden bu kadar tedbirsiz davrandığı sorusunu Beyaz Saray'ın ve Trump'ın kampanya ekibinin yanıtlaması gerekecek. Ayrıca Beyaz Saray'da ve ABD hükümetinin üst düzeyinde başka kimlerin virüse maruz kalmış olabileceği sorusu da yanıt bekliyor.

Ulusal sorun dönemlerinde Amerikan halkının başkanı destekleme eğilimine girdiği biliniyor. Ancak ortada duran diğer sorular da yanıt bekliyor.

Hope Hicks kimdir?

  • Greenwich, Connecticut'ta büyüdü
  • Genç yaşta modelliğe başladı ve bir Ralph Lauren reklamında yer aldı
  • Daha önce Ivanka Trump'ın moda markası Trump şirketlerinin gayrımenkul oklu için çalışan bir halkla ilişkiler şirketindeydi
  • 2014'te Trump'ın şirketler topluluğuna kaıldı ve siyasi deneyimi olmamasına karşın, bir yıl sonra başkanın kampanya ekibine katıldı
  • Trump'ın "Hopester" lakabını taktığı Hicks'in başkanın en çok güvendiği ve görüşlerine karşı çıkabilen birkaç kişiden biri olduğu söyleniyor.
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