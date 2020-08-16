  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPilli:3 pozitif vaka

Donald Trump'ın kardeşi vefat etti. Sosyal medyada ''Wrong Trump''('Yanlış Trump'') gündem oldu

» »
Donald Trump'ın kardeşi vefat etti. Sosyal medyada ''Wrong Trump''('Yanlış Trump'') gündem oldu
Donald Trump'ın kardeşi vefat etti. Sosyal medyada ''Wrong Trump''('Yanlış Trump'') gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert S. Trump, cuma günü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABD medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aydan bu yana sağlık durumu kötüleşen 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti.

Cuma akşamı Başkan Trump, New York'taki Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini hastanede ziyaret etmiş, "Zor günler geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

​Robert Trump, ABD kamuoyunda kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.

Robert Trump'ın yaşamını yitirmesi ilan edildikten sonra ülkede 'Yanlış Trump' ifadesi TT oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.5-040.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de bir mahkum ‘corona’ maskesiyle kendini astı14 Ağustos 2020 Cuma 17:56
  • Gazeteciden Trump'a: Söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?14 Ağustos 2020 Cuma 17:08
  • ABD'nin Türkiye'ye silah satmasını engelleyen 4 isim ortaya çıktı13 Ağustos 2020 Perşembe 10:58
  • ABD’den AB ürünlerine yönelik gümrük vergisine devam kararı13 Ağustos 2020 Perşembe 08:51
  • Trump’tan oy pusulalarının ‘ölülere, kedilere ve köpeklere’ gittiği iddiası13 Ağustos 2020 Perşembe 08:30
  • Kamala Harris kimdir?12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:18
  • Joe Biden, yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:41
  • ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması teklifini revize etti12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:12
  • Trump: "Biden seçimleri kazanırsa, ABD'liler çince öğrenmek zorunda kalır"12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:48
  • Abd'de Sahile Vuran Onlarca Yunus Gönüllüler Tarafından Kurtarıldı11 Ağustos 2020 Salı 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti