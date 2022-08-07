'Donat' videosu gündem olmuştu... Pelin Hürman: '1400 cin kavmini komutlandırıyorum'

Hürman, yeni açıklamasında "1400 cin kavmini komutlandırabiliyorum. Ve bunu herkes bir gün anlayacak. Gerçekten bu varlıklar var" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV'nin stüdyosunda ve aynı zamanda YouTube'da canlı yayınlanan 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yapmıştı.

O anlar sosyal medyanın gündemine otururken Hürman, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

'DONAT' VİDEOSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

1400 cin kavmini komutlandırabildiğini iddia eden Hürman, "Bu herhangi bir cin çıkarma durumu değildi. Kendi kanalımda olsun, hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım çünkü ben öyle şeylere normalde karşıyım. Üfürükçülüğe karşıyım. Orada sadece insanların farkındalık kazanmasını sağladım. Başka türlü amacım yoktu. Bu donat olayı üzdü beni" dedi.

İlmin doğuştan geldiğini iddia eden Hürman, "Bunun bir okulu yok, bir öğrenimi yok. İnanan olur, inanmayan olur. Bunlar tartışılır. Herkes inanacak beni sevecek diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"BEN 8 YILDAN BERİ BU İŞİN İÇERİSİNDEYİM"

Pelin Hürman "Size veya benzer alanlarda faaliyet gösteren kişilere "şarlatan" denince ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"'Bir kere hocalık kavramı nedir? 'Hocayım' diyorlar muska yazıyorlar, okunmuş su veriyorlar, 'sirkeli sularla yıkan' diyorlar. Hoca camidedir. Hoca vaaz verir. Çoğu şarlatana evet ben de karşıyım. İnsanlar da benim için bu şekilde düşünebilir. Çünkü o kadar çok bu piyasada böyle insanlar var ki dolandırılıyor. İnsanların çaresizliklerinden yararlanıyorlar. İşin içerisine en başta para girdiği zaman herkes benim için şarlatan ve bozguncudur çünkü bilemezsin ne olacağını yani. İnsanları daha büyük bir kaosun içerisine sokuyorlar. Evet çoğu insan ruhsal durumu sıkıntıda olanlar. Bipolar olanlar var, narsist olanlar var, şizofren hastalığı olanlar var. Bunların hepsi tamamen doktorluk. Tabii ki Rabbine sığınacaksın ama tedavi bilimle olur. Ben 8 yıldan beri bu işin içerisindeyim."