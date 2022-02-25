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Donbass operasyonunda ikinci gün| Rusya'dan Belgorod'un bombalanması nedeniyle soruşturma

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Donetsk, bölgenin tamamında kontrol sağlanmasına günler kaldığını açıkladı
Donbass operasyonunda ikinci gün| Rusya'dan Belgorod'un bombalanması nedeniyle soruşturma

Rusya, Çernobil'in kontrolünü aldı; Kiev'i batıdan bloke etti. Lavrov, Lugansk ve Donetsk ile dışişleri bakanlığı düzeyinde görüştü. Çin ve Suriye destek iletti. Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg'dan alındı. F1, Rusya ayağını iptal etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda resmen tanıdığı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin talebi sonrası Donbass bölgesine başlattığı operasyon ikinci gününde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve doğuya genişlemekte ısrarcı NATO tarafından bu operasyona mecbur bırakıldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov operasyonun amacının Ukrayna'yı işgal değil halkı zulümden kurtarmak olduğunun altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Çernobil santralinde kontrolün sağlandığını ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batıdan bloke edildiğini duyurdu.

Batılı ülkeler bu operasyona yeni yaptırımlarla yanıt verirken seferberlik ilan edilen Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tamamen yalnız bırakıldıkları konusunda Batı'yı eleştirdi ve Rusya'ya müzakere teklif etti. Rusya da müzakere için Belarus'un başkenti Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

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