Donbass operasyonunda üçüncü gün | 'Zelenskiy Kiev'de değil, yayınlanan video önceden kaydedildi'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Volodin, Ukrayna lideri Zelenskiy'in Kiev'den ayrılıp Lviv'e gittiğini, dün Ukrayna başkentinde olmadığını, sosyal ağlarda yayınladığı videoların önceden kaydedildiğini söyledi.

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının ardından başlayan askeri harekat üçüncü gününde sürüyor.

Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilcisi, devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin son 24 saatte Donbass bölgesinde 7 sivili öldürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden da, ABD Dışişleri Bakanlığı'na 350 milyon doları savunma ihtiyaçlarına ayrılmak üzere olmak üzere Ukrayna'ya toplamda 600 milyon dolar yardım tahsis etmesi talimatını verdi.