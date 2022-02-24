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Donbass'a operasyon sürüyor| Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna kentlerine saldırı düzenlemiyoruz

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Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sürüyor.
Donbass'a operasyon sürüyor| Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna kentlerine saldırı düzenlemiyoruz

Ukrayna lideri Zelenskiy sıkıyönetim ilan etti. Donetsk lideri Puşilin, Donetsk’in tamamını Kiev’den geri alma operasyonun çabuk tamamlanacağını söyledi. Rusya, Ukrayna kentlerine saldırı düzenlenmediğini vurguladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Kiev güçleri arasındaki gerginliğin cuma günü daha da tırmanması ve Rusya'nın bu cumhuriyetleri tanımasının ardından Donetsk ve Lugansk liderleri dün akşam Kiev'in saldırganlığını püskürtmek için Rusya'dan yardım talep etti.

Rusya lideri Vladimir Putin de bu sabah yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla Donbass'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullanan Putin, Ukrayna askerleri ve halkına da seslendi.

ABD, AB ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla Rusya'ya yaptırım açıklamaya devam ediyor.

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