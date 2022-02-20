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Donbass'taki gelişmeler| FSB: Son 24 saatte 30 binden fazla kişi Rusya'ya geçti

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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'taki durum gerginliğini koruyor.
Donbass'taki gelişmeler| FSB: Son 24 saatte 30 binden fazla kişi Rusya'ya geçti

Lugansk, Ukrayna saldırısında 2 sivilin öldüğünü duyurdu; Donetsk'ten patlama sesleri yükseldi. FSB son 24 saatte bölgeden 30 binden fazla kişinin kontrol noktaları üzerinden Rusya sınırını geçtiğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri Ukrayna askerlerinin saldırıya geçeceği beklentisi ve çatışmaların şiddetlenmesiyle sivilleri Rusya'ya tahliye ediyor.

Her iki bölgede de dün tam seferberlik ilan edildi. ABD ve AB son aylarda Rusya'yı Ukrayna'yı işgale hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Rusya da askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını hatırlatarak iddiaları reddediyor.

 

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