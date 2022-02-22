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Donbass'tan son gelişmeler| Rus Federasyon Konseyi, Rus ordusunun yurt dışında kullanımına onay verdi

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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası destek veren ve karşıt açıklamalar yapılmaya devam ediyor.
Donbass'tan son gelişmeler| Rus Federasyon Konseyi, Rus ordusunun yurt dışında kullanımına onay verdi

Donetsk ve Lugansk, Rusya’yla anlaşmalara onay verdi. Duma ve Rusya Federasyon Konseyi de anlaşmaları onayladı. Rusya'ya giden Donbasslılara zorunlu göçmen veya geçici sığınma statüsü veriliyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde cumadan beri gerginlik ve tahliyeler sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buradaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdığını duyurdu ve Silahlı Kuvvetler'e burada barışı koruma misyonları icra etme talimatı verdi.

Donetsk ve Lugansk'tan talep üzerine tanıma kararı alan Putin bu adımın çok uzun süre önce atılması gerektiğini söyleyip Ukrayna'ya bölgedeki saldırganlıklarını durdurma çağrısı yaptı. Rusya'nın kararına başta ABD ve İngiltere olmak üzere bir dizi ülkeden yanıt geldi, Moskova'ya yaptırım uygulanacağı açıklandı.

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