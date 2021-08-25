  • BIST 1.467,660
  • Altın 483,59
  • Dolar 8,3800
  • Euro 9,8250
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Donbas'ta ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

» »
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
Donbas'ta ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

 

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün 3 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Novomihaylivka ve Piricepilivka bölgelerinde dün açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

 

Ukrayna'da krizin son perdesi: Donbas

 

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da küçük uçak düştü: 2 ölü24 Ağustos 2021 Salı 10:44
  • Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor24 Ağustos 2021 Salı 10:33
  • Josephine Baker, Pantheon’a gömülecek23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:30
  • Yunanistan mültecileri vurdu23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:46
  • Yeni Zelanda’daki kapanmalar Covid bakanının gafı ile eğlenceli bir hale geldi23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:29
  • İsveç'in en yüksek dağı kısaldı23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:23
  • Fransa'da 17 bin 300 yeni vaka23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:08
  • Aşı sertifikasının barkodunu dövme yaptıran genç sosyal medyada gündem oldu22 Ağustos 2021 Pazar 12:55
  • Yunanistan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 40 kilometrelik duvar ördü22 Ağustos 2021 Pazar 10:49
  • Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti